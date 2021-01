Persconferentie over extra coronamaatregelen uur later

De persconferentie waarin premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge nieuwe maatregelen aankondigen tegen de verspreiding van het coronavirus, is met een uur uitgesteld en begint naar verwachting om 14.00 uur.

Volgens Haagse bronnen wil het demissionaire kabinet vanaf vrijdag een avondklok instellen. Tussen 20.30 uur en 04.30 uur gaat een uitgaansverbod gelden, in ieder geval voor zolang als de huidige, strenge lockdown duurt. Dat is in ieder geval tot 9 februari.

De extra maatregelen zijn nodig in verband met de opmars van de Britse coronavariant, die besmettelijker is dan het oorspronkelijke virus. De Tweede Kamer krijgt woensdagmiddag een toelichting van RIVM-baas Jaap van Dissel en debatteert daarna over de extra ingrepen.