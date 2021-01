Biden laat direct na aantreden bouw grensmuur stilleggen

Biden zal volgens medewerkers op zijn eerste dag meer decreten uitvaardigen dan zijn voorgangers. Hij zet onder meer een streep door de aanleg van een omstreden oliepijpleiding door kwetsbaar natuurgebied. De vergunning voor dat Keystone XL-project wordt ingetrokken. Daarnaast gaat ook het inreisverbod voor mensen uit bepaalde moslimlanden van tafel.

De nieuwe president gooit niet alleen besluiten van Trump in de prullenbak. Hij komt ook met nieuw beleid om de coronapandemie te bestrijden. Zo wil Biden regelen dat mensen mondkapjes moeten dragen in gebouwen van de federale overheid. Ook komen er maatregelen om burgers te beschermen die in financiële problemen zitten.