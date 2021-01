Minister moet stikstofuitstoot doorgetrokken A15 beter motiveren

De minister van Infrastructuur moet beter motiveren of de berekeningen van de stikstofuitstoot van een doorgetrokken en verlengde snelweg A15 wel volledig zijn. De minister krijgt daarvoor een half jaar de tijd. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten in een tussenuitspraak over het tracébesluit, dat in 2017 is genomen om de snelweg in de buurt van Arnhem te kunnen aansluiten op de snelweg A12.