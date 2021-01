‘Avondklok mag niet tot meer schade economie leiden’

De werkgeversorganisaties vinden dat werkzaamheden als de bevoorrading van winkels, het wegtransport en ploegendiensten bij bedrijven niet in gevaar mogen komen. ‘Anders vallen nog meer delen van de economie stil en dat kunnen we er niet nog eens bij hebben in deze enorme crisis. De avondklok moet bovendien simpel en werkbaar blijven voor ondernemers en hun mensen.’

Verder moeten ondernemers voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden. Of dat lukt, is maar de vraag want volgens berichten moet de avondklok deze week al ingaan.