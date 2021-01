KNMI: code geel voor zware windstoten

Vanaf donderdag aan het begin van de nacht komen in de kustgebieden zware windstoten voor van rond de 90 kilometer per uur. Landinwaarts gaat het om windstoten tot 75 kilometer per uur en in het zuidoosten om windstoten tot 85 kilometer per uur, aldus het KNMI.

Het eerst doen de windstoten zich voor in het zuidwestelijk kustgebied. In de loop van de nacht breidt dit zich noordoostwaarts uit. In de loop van de ochtend en in de middag neemt de wind af, het eerst in het zuidwesten.

Oorzaak van de harde wind is een koufront dat over Nederland trekt, aldus Weer.nl.