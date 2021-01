ASML koploper in groene AEX na sterke resultaten

Het aandeel ASML was woensdag in trek op het Damrak, dankzij sterke resultaten van de chipmachinefabrikant. De Europese aandelenbeurzen lieten overwegend kleine winsten zien. Beleggers hielden de blik gericht op het verloop van de beëdiging van Joe Biden als 46e president van de Verenigde Staten. Tijdens de machtsoverdracht waakt een legermacht in Washington over de veiligheid, in de nasleep van de Capitoolbestorming door Trump-aanhangers eerder deze maand.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 655,28 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 973,71 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,2 procent. Londen daalde 0,2 procent.

Volgens topeconomen zal het presidentschap van Biden goed zijn voor de wereldwijde economie en internationale handel. De nieuwe president heeft al een steunplan van 1,9 biljoen dollar voor de Amerikaanse economie aangekondigd. De harde koers van de regering-Trump tegen China zal naar verwachting onder Biden worden voortgezet.

ASML

ASML (plus 2 procent) stond bovenaan bij de hoofdbedrijven op het Damrak. De chipmachinefabrikant boekte in het coronajaar 2020 meer winst en omzet. Het bedrijf profiteert van de grote vraag naar chips in thuiswerkspullen zoals smartphones en laptops. Ook voor dit jaar verwacht ASML dat de vraag naar chips sterk zal blijven en het bedrijf verder zal groeien.

Speciaalchemiebedrijf DSM profiteerde van een adviesverhoging door Credit Suisse en won 1,6 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize sloot de rij in de AEX met een min van 1,5 procent. In de MidKap ging industrieel toeleverancier Aalberts (plus 3,2 procent) aan kop dankzij een positief analistenrapport van Morgan Stanley.

Netflix

In Zürich steeg Richemont 4 procent. Het moederbedrijf van juwelenmaker Cartier heeft een goed kerstseizoen achter de rug dankzij een enorme groei in China. Rijke Chinezen vermeden buitenlandse trips vanwege het coronavirus en gaven meer uit aan luxeproducten. Burberry won 3,5 procent in Londen. Het Britse modehuis wist de dalende verkopen in Europa ook deels te compenseren met een groei in Azië.

Het Amerikaanse Netflix, dat ook een notering heeft in Frankfurt, steeg ruim 10 procent. Het streamingplatform overtrof afgelopen kwartaal de eigen verwachtingen en heeft nu wereldwijd meer dan 200 miljoen abonnees.

De euro was 1,2147 dollar waard, tegen 1,2074 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent tot 53,39 dollar. Brentolie werd ook 0,8 procent duurder, op 56,33 dollar per vat.