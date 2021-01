Dorpelingen India vieren aantreden van Kamala Harris

Dat Kamala Harris woensdag mag aantreden als vicepresident van de Verenigde Staten, wordt ook in India gevierd. In het dorp waar haar grootvader meer dan een eeuw geleden is geboren, wordt vuurwerk afgestoken en worden lekkernijen uitgedeeld. Ook zijn kalenders uitgedeeld met de beeltenis van Biden en Harris.

‘Een lokale politicus heeft een speciaal gebed opgezegd en dorpsbewoners delen al sinds vanochtend snoep uit en steken vuurwerk af”, zegt een lokale winkelier in Thulasendrapuram, dat op zo’n 14.000 kilometer van de Amerikaanse hoofdstad Washington ligt. Harris bezocht het dorp toen ze vijf was en heeft verteld hoe ze in India met haar opa over het strand wandelde.

Harris is de dochter van een Indiase vrouw en een man uit Jamaica. De politica schrijft woensdag op meerdere punten geschiedenis. Ze wordt de eerste vrouwelijke vicepresident van de Verenigde Staten. Ook is het de eerste keer dat een zwarte Amerikaan en een Amerikaan van Aziatische komaf het tweede ambt in de VS mag bekleden.

Het was vorig jaar ook al feest in Thulasendrapuram toen Biden en Harris de verkiezingen wonnen. Toen liepen inwoners rond met posters van de politica, staken ze vuurwerk af en trokken mensen naar een tempel om de goden te bedanken.