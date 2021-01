Minder autodiefstallen in 2020, SUV’s meer in trek

Het aantal autodiefstallen is vorig jaar met 4,7 procent afgenomen ten opzichte van 2019. Dat meldt verzekeraar Interpolis woensdag. De daling is beperkter dan die bij andere vormen van criminaliteit, die tijdens de coronacrisis juist flink afnamen.

De Volkswagen Golf, de Polo en de Fiat 500 zijn de drie meest gestolen auto’s van vorig jaar. Opvallend is dat er met twee Toyota’s, de Renault Captur en de Mazda CX-5, vier SUV’s de top 10 in zijn gekomen.

Ook zijn er volgens Interpolis verschillen tussen regio’s. In het oosten zijn Duitse merken gewild, in het zuiden gaat het meer om Franse en Italiaanse merken. In grensstreken worden bepaalde auto’s nog wel eens op bestelling in een serie gestolen, aldus de verzekeraar. In andere regio’s, bijvoorbeeld de Randstad, worden vaker auto’s gestolen om ze in een loods uit elkaar te halen voor populaire onderdelen.

Hybride- en zogenoemde keyless entry auto’s werden in 2020 daarnaast populairder bij autodieven. Keyless auto’s hebben twee keer zoveel kans om gestolen te worden, stelt Interpolis. ‘Dit komt doordat dieven steeds slimmer worden in het starten van deze auto’s.’ Interpolis adviseert eigenaren beschermhoesjes voor autosleutels die het signaal blokkeren te gebruiken. Wie dat niet doet, zou de autosleutels altijd op minimaal zes meter van de voordeur moeten bewaren, omdat dieven speciale apparaten hebben waarmee ze het signaal van de sleutel kunnen opvangen en kopiëren.