Alibaba-topman Jack Ma duikt op na weken afwezigheid

Jack Ma, de topman van het Chinese webwinkelconcern Alibaba, heeft na weken van afwezigheid weer van zich laten horen. Hij sprak woensdag leraren toe tijdens een digitale bijeenkomst op Chinese sociale media en zei dat hij meer tijd wil besteden aan filantropie. Ma verscheen voor het laatst eind oktober in het openbaar en liet zich toen kritisch uit over de Chinese financiële waakhond.

In de video van 50 seconden sprak Ma rechtstreeks in de camera. De Chinese multimiljardair zei niet waar hij was en dat is ook niet op te maken uit de beelden. De afgelopen tijd werd op sociale media gespeculeerd over de verdwijning van Ma. Er werd ook gesuggereerd dat hij was gearresteerd door de Chinese autoriteiten, nu toezichthouders de duimschroeven aandraaien bij zijn bedrijven.

Ma was het niet eens met Chinese overheidsreguleringen en dat kwam hem duur te staan. De beursgang van zijn betalingsdienstverlener Ant Group, ter waarde van bijna 35 miljard dollar, mocht onverwacht niet doorgaan. Het zou de grootste beursgang ooit zijn geworden.

Het aandeel Alibaba schoot woensdag ruim 8 procent omhoog op de beurs in Hongkong, in reactie op het opduiken van Ma.