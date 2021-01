Alibaba stijgt in Hongkong na optreden ‘vermiste’ topman Jack Ma

Het aandeel van het Chinese webwinkelconcern Alibaba schoot woensdag ruim 8 procent omhoog op de beurs in Hongkong. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat oprichter en topman Jack Ma na weken van afwezigheid weer van zich liet horen. In een video op social media sprak hij leraren toe als onderdeel van een zijn liefdadigheidsinitiatieven.

Ma verscheen voor het laatst eind oktober in het openbaar. De miljardair liet zich toen kritisch uit over de Chinese financiële waakhond. Dat leidde ertoe dat de beursgang van zijn betaalbedrijf Ant Group werd uitgesteld.

De Aziatische beurzen lieten kleine koersuitslagen zien. Beleggers namen wat gas terug na de recente sterke koerswinsten en keken uit naar de beëdiging van president Joe Biden in de Verenigde Staten. De politieke spanningen tussen China en de VS liepen daarbij verder op. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo beschuldigde China, op zijn laatste volle dag in functie, van genocide tegen de moslimminderheid Oeigoeren. Daarnaast verklaarde de beoogde nieuwe minister van Financiën, Janet Yellen, dat Washington hard moet optreden tegen oneerlijke handelspraktijken van Peking.

Beursstanden

De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,6 procent en de beurs in Shanghai won een fractie. De Chinese centrale bank hield zijn belangrijkste rentetarieven ongewijzigd op respectievelijk 3,85 procent en 4,65 procent.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent lager op 28.523,26 punten. Het verlies bleef beperkt dankzij koerswinsten onder de Japanse technologiebedrijven, die profiteerden van de stevige opmars van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. ANA Holdings zakte dik 3 procent. Volgens lokale media heeft de Japanse luchtvaartmaatschappij in de afgelopen negen maanden zijn slechtste resultaten ooit geboekt vanwege de coronapandemie.

In Seoul steeg de Kospi 0,4 procent. Kia Motors dikte bijna 8 procent aan. De Zuid-Koreaanse automaker liet weten met verschillende bedrijven naar projecten op het gebied van elektrische auto’s te kijken. De aankondiging volgde op mediaberichten dat moederbedrijf Hyundai (min 0,6 procent) zou hebben besloten om dochteronderneming Kia de leiding te geven over de mogelijke samenwerking met het Amerikaanse technologieconcern Apple op het gebied van elektrische voertuigen.