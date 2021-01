Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland stijgt verder

In Duitsland is het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen voor het tweede etmaal op rij weer gestegen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft woensdagochtend 15.974 nieuwe gevallen gemeld.

Dinsdag waren dat er nog 11.369. Tot dinsdag was het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in Duitsland drie dagen op rij gedaald. Het longvirus is inmiddels bij 2.068.002 personen in Duitsland vastgesteld.

In het afgelopen etmaal overleden in de Bondsrepubliek nog eens 1148 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het totale officiële dodental komt daarmee op 48.770 te staan.

Langere lockdown

De Duitse autoriteiten maakten dinsdag bekend dat de harde lockdown er wordt verlengd tot 15 februari. Ook scherpt Duitsland de maatregelen aan met onder meer een strengere mondkapjesplicht.

Scholen en de meeste winkels, maar ook bijvoorbeeld horeca, theaters en fitnessclubs, blijven enkele weken langer gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een avondklok of een ander uitgaansverbod komt er niet.