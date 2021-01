Raad van State besluit over doortrekken snelweg A15

Tientallen bezwaarmakers horen woensdag of de snelweg A15 bij Arnhem doorgetrokken mag worden naar de snelweg A12. Over dat extra stuk snelweg in Gelderland wordt al decennialang gediscussieerd. Woensdag neemt de Raad van State een besluit over de vele en uiteenlopende bezwaren die zijn ingediend tegen het uit 2017 stammende tracébesluit van het ministerie van Infrastructuur.

De snelweg A15, de verbinding van de Rotterdamse haven naar het Duitse achterland, houdt nu op bij Ressen, een dorp tussen Arnhem en Nijmegen. Als deze snelweg met 12 kilometer wordt verlengd sluit hij aan op de ook naar Duitsland voerende A12 bij Oudbroeken bij Zevenaar. Dat zou een van de grootste fileknelpunten van Nederland oplossen, aldus Rijkswaterstaat.

Het karwei gaat zeker meer dan 900 miljoen euro kosten. Het is de bedoeling dat een derde deel van dat bedrag wordt terugverdiend door tolheffing. Het Rijk en de provincie Gelderland nemen ook elk een derde deel van de kosten op zich.

De Raad van State doet uitspraak over 44 bezwaren. Een deel van de bezwaarmakers woont in dorpen die aan het nieuwe snelwegdeel liggen. Inwoners vrezen voor geluidsoverlast, trillingshinder en een slechter woon- en leefklimaat. Natuur- en milieuorganisaties vrezen stikstofhinder en aantasting van de natuur in de uiterwaarden van de Rijn. Het nieuwe snelwegdeel moet de Rijn passeren en daarvoor is een brug bedacht. Daar is ook bezwaar tegen, want juist vanwege de natuurschade is voor de Betuwelijn op precies dezelfde plek een tunnel gegraven.

In de omgeving van de A12 en de A15 worden al jaren voorbereidingen getroffen voor de bouw van de aansluiting. Als de Raad van State de bezwaren woensdag afwijst, zou het nieuwe weggedeelte volgens Rijkswaterstaat in 2025 klaar kunnen zijn.