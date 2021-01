Kabinet bijeen om strengere coronaregels, avondklok op agenda

Mocht de avondklok er komen, dan is deze waarschijnlijk van kracht zolang de lockdown duurt. Die loopt tot en met 9 februari. Over het tijdstip is nog onduidelijkheid. Mogelijk loopt deze van 20.00 uur 's avonds tot 04.00 's nachts, maar volgens RTL Nieuws zou deze gelden van 20.30 's avonds tot 04.30 's nachts. De Tweede Kamer moet de komst van een avondklok eerst goedkeuren, voordat de maatregel ingaat.

Dinsdagavond zeiden de burgemeesters van het Veiligheidsberaad dat een avondklok weinig uitzonderingen moet hebben. "Het moet een duidelijke, goed uitvoerbare maatregel zijn", zei voorzitter Hubert Bruls toen. Het is niet bekend of de burgemeesters voor of tegen de avondklok hebben geadviseerd. Het is al langer bekend dat ze zorgen hebben over de handhaving.

Andere maatregelen liggen ook op tafel, zoals het verder beperken van bezoek thuis, het verlagen van het maximale aantal bezoekers bij een uitvaart en het beperken van reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Het is nog niet bekend of deze maatregelen ook worden genomen als een avondklok wordt afgekondigd, of dat ze er een alternatief voor zijn.

Hoewel de coronacijfers weer dalen, zijn er grote zorgen in het kabinet voor de Britse variant van het coronavirus. Deze is voor zover bekend niet schadelijker, maar wel besmettelijker. Het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd te onderzoeken hoe de verspreiding van deze variant het beste beperkt wordt. De effecten van een avondklok worden daarom onderzocht, maar ook die van mogelijke alternatieven.