‘Trump overweegt oprichting nieuwe politieke partij’

Scheidend Amerikaans president Donald Trump overweegt om een nieuwe politieke partij op te richten, meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Trump heeft het idee de afgelopen dagen met medewerkers en vertrouwelingen besproken. Hij zou zo invloed willen blijven uitoefenen nadat hij het Witte Huis woensdag heeft verlaten.

De president, nu nog Republikein, zou hebben gezegd dat hij de partij de ‘Patriot Party’ zou willen noemen. Trump ligt sinds de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers eerder deze maand overhoop met het Republikeinse partij-establishment.

Meerdere Republikeinse kopsukken, onder wie de invloedrijke senaatsfractieleider Mitch McConnell, hebben gezegd dat Trump schuld draagt voor de aanval op het parlementsgebouw in Washington, waarbij vijf doden vielen.

Hoewel volgens een laatste peiling slechts 33 procent van de Amerikanen Trump nog als president ziet zitten, geniet hij nog aanzienlijke populariteit onder Republikeinse kiezers, en dan met name aan de rechterflank van de partij.

Het Witte Huis wilde geen commentaar geven tegenover The Wall Street Journal. Hoe serieus Trumps plannen voor een nieuwe partij zijn, is nog onduidelijk. Zo’n plan zou veel tijd en geld gaan kosten. Partijen naast de Republikeinse en de Democratische partij weten in Amerikaanse presidentsverkiezingen doorgaans nauwelijks kiezers te trekken.

Als Trump zijn plannen doorzet, kan hij veel weerstand verwachten van de Republikeinen, die er niet op zitten te wachten dat kiezers weglopen.