Biden gedenkt coronadoden VS op vooravond van inauguratie

Aankomend Amerikaans president Joe Biden is dinsdagavond voorgegaan in een nationaal eerbetoon aan de meer dan 400.000 Amerikanen die zijn gestorven aan de gevolgen van Covid-19. De herdenking vond plaats vlak na Bidens aankomst in Washington aan de vooravond van zijn beëdiging tot de 46e president van de Verenigde Staten.

Biden, die bekendstaat als iemand die open is over zijn emoties en persoonlijke tragedies, benadrukte de noodzaak om het land te herenigen na vier turbulente jaren onder zijn voorganger Donald Trump. ‘Het is soms moeilijk om te onthouden, maar dat is hoe we weer beter worden. Het is belangrijk om dat als land te doen”, sprak Biden tegenover het Lincoln Memorial.

Op de vooravond van een presidentiële inauguratie is het normaal gesproken druk in de Amerikaanse hoofdstad, maar Biden, geflankeerd door aanstaand vicepresident Kamala Harris, was bijna alleen in het lege National Mall in Washington vanwege de coronabeperkingen en de draconische veiligheidsmaatregelen na de gewelddadige bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers eerder deze maand.

Op het gazon van het National Mall zijn 200.000 vlaggen geplant, die de afwezige bezoekers vertegenwoordigen.

De VS zijn van alle landen in de wereld het hardst getroffen door het coronavirus, zowel qua aantal besmettingen als qua dodental. Het longvirus is in de VS tot dusver bij ruim 24,2 miljoen personen vastgesteld. Zeker 401.362 personen in de VS overleden al aan de gevolgen van een coronabesmetting.