Bidens defensieminister wil af van transgenderverbod leger VS

Austin zei dinsdag tegen een senaatscommissie dat hij achter een plan staat om het transgenderverbod af te schaffen. ‘Als je fit bent en je bent geschikt om te dienen, en als je alle standaarden kan behalen en behouden, moet je in het leger kunnen dienen, en u kan verwachten dat ik daar altijd achter zal staan”, zei Austin in een hoorzitting. Austin zei niet wanneer het transgenderverbod wordt opgeheven.

In de Verenigde Staten worden ministerskandidaten gewoonlijk gehoord door de Senaat. Die moet akkoord gaan met de benoeming voordat die formeel kan plaatsvinden.

In de hoorzitting zei generaal Austin dat Iran wat hem betreft een van de grootste bedreigingen is voor de Verenigde Staten en de Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten. ‘Iran blijft een destabiliserend element in de regio”, aldus Austin. ‘Als Iran ooit een atoomwapen krijgt, wordt bijna elk probleem dat we in het Midden-Oosten hebben lastiger om op te lossen.’

Austin beloofde ook dat hij extremisme binnen het Amerikaanse leger zal gaan aanpakken nadat soldaten in burgerkleding deelnamen aan de aanval op het parlementsgebouw in Washington, eerder deze maand. ‘De activiteiten die we onlangs in onze gelederen hebben gezien, in termen van potentieel racistisch of extremistisch gedrag, zijn naar mijn mening absoluut onaanvaardbaar”, zei Austin tegen de Senaat. ‘Ik zal er alles aan doen om onze rangen te ontdoen van racisten en extremisten.’