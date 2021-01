Biden emotioneel in toespraak voor thuisstaat Delaware

‘Ik betreur maar één ding, dat hij niet hier is”, zei Biden tijdens zijn toespraak, verwijzend naar zijn zoon Beau, die in 2015 op 46-jarige leeftijd overleed aan een hersentumor. ‘Omdat we eigenlijk hem hadden moeten introduceren als president.’

Biden schoot vol tijdens de toespraak in zijn thuisstaat Delaware, die hij ruim drie decennia als senator vertegenwoordigde. ‘Excuseer me voor de emotie, maar als ik sterf zal Delaware op mijn hart geschreven staan”, aldus de 78-jarige president in spe. De toespraak was onderdeel van een afscheidsevenement voordat Biden naar Washington vertrekt voor zijn inauguratie.

Biden is in de VS bekend als iemand die zijn emoties niet verbergt, in het bijzonder rond de vele verliezen in zijn familiesfeer die hij heeft meegemaakt. Daarmee staat Biden in groot contrast met president Trump, die zich de afgelopen jaren vooral heeft onderscheiden door zijn felle verbale aanvallen op politieke tegenstanders en de media.

Terwijl Biden speechte in Delaware, liet Trump meer van zich horen dan hij sinds in de afgelopen weken heeft gedaan. Trump zei in een opgenomen afscheidsspeech dat hij zal bidden voor het succes van de komende regering. ‘Deze week beëdigen we de nieuwe regering en bidden we voor diens succes in het veilig en welvarend houden van Amerika”, zei Trump in de 20 minuten durende video. ‘We willen hem ook geluk wensen.’ Hoewel de gelukswensen een zeldzaam verzoenend gebaar zijn van Trump aan zijn opvolger, noemde hij Bidens naam geen enkele keer in de video.