Buitenlandkoers Biden: streng tegen China, oude banden aanhalen

De aankomende minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Anthony Blinken, heeft zich dinsdag positief uitgelaten over de harde koers van de regering-Trump tegen China. Volgens Blinken was die gegrond, hoewel de aankomend topdiplomaat van de VS wel benadrukte dat hij op sommige momenten liever andere methodes had gezien. Blinken zei ook zich te gaan inspannen voor herstel van de beschadigde banden tussen de VS en oude bondgenoten.

Blinken schaarde zich dinsdag achter de uitspraak van zijn voorganger Mike Pompeo, die China eerder op de dag heeft beschuldigd van genocide op de Oeigoeren, een islamitische minderheid die in de noordwestelijke Chinese regio Xinjiang woont. Tegen de senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken zei Blinken er niet aan te twijfelen dat China de VS in de komende jaren het meeste problemen gaat opleveren. De ministerskandidaat zei erop te vertrouwen dat de Republikeinen zich ook kunnen vinden in de aankomende koers ten opzichte van China.

Blinken zei ook dat het herstellen van de beschadigde betrekkingen met de oude bondgenoten van de VS een prioriteit wordt. Volgens Blinken is er een verenigd front nodig om China, Rusland en Iran het hoofd te bieden. Na vier jaar geregeld solistisch optreden door de VS op het wereldtoneel, zei Blinken ‘met bescheidenheid’ te willen samenwerken met andere landen.

‘We hebben een grote taak voor ons met het herstellen, het nieuw leven in blazen van die betrekkingen. Ik denk dat het begint met weer op komen dagen”, aldus Blinken. ‘Sommige van onze bondgenoten en partners stellen gebaseerd op de afgelopen jaren vraagtekens bij de duurzaamheid van onze toezeggingen, en het wordt lastig ze te overtuigen.’

Blinken leek dinsdag goed te vallen bij zowel de Democratische als de Republikeinse Senatoren. De Senaat moet uiteindelijk instemmen met zijn benoeming tot minister. Blinken getuigde twee weken nadat het Capitool was aangevallen door een meute Trump-aanhangers, die het democratische proces wilden dwarsbomen. Bewust van de reputatieschade voor de VS legde Blinken de nadruk op bescheidenheid. ‘Bescheidenheid omdat we hier veel werk te doen hebben om ons aanzien in het buitenland te verbeteren”, aldus Blinken.