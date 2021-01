Burgemeesters: avondklok moet weinig uitzonderingen hebben

‘Het moet een duidelijke, goed uitvoerbare maatregel zijn”, zei voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad na afloop van het overleg. De burgemeesters hebben nog altijd behoorlijk wat vragen over de uitvoerbaarheid en de vorm van een avondklok.

Bruls zei niet of de burgemeesters voor of tegen de avondklok hebben geadviseerd. Woensdag beslist het kabinet of die er gaat komen. ‘Er zijn burgemeesters die er meer en die er minder in zien”, aldus Bruls.

Het kabinet neemt volgens de voorzitter van de veiligheidsregio’s een serieuze poging om de avondklok goed te beargumenteren. De burgemeesters vinden het vooral belangrijk dat de maatregel goed uit te leggen is aan de samenleving. Anders wordt het lastig voor mensen om die te accepteren en daarmee moeilijker om te handhaven.