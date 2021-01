Meer dan 400.000 coronadoden in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten zijn inmiddels meer dan 400.000 mensen aan het coronavirus overleden. Het land is daarmee wereldwijd koploper. De VS tellen een vijfde van het geregistreerde aantal coronadoden op de wereld.

En de stijging gaat steeds sneller, blijkt uit de telling van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins in Baltimore. Iets meer dan een maand geleden waren het er nog 300.000. De grens van 200.000 werd op 22 september gepasseerd en die van 100.000 eind mei. Een jaar geleden werd de eerste besmetting gemeld.

Vertrekkend president Trump zei in maart nog dat zijn regering het heel goed zou hebben gedaan, als het aantal coronadoden in zijn land zou kunnen worden beperkt tot 100.000 of 200.000. Hij beweerde later dat hij al vroegtijdig wist hoe gevaarlijk het virus is, maar dat opzettelijk zou hebben verzwegen om geen paniek te zaaien. Zijn opvolger Biden maakt de bestrijding van het coronavirus tot een van de speerpunten van zijn beleid.