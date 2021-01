‘Taxi’s moeten essentieel zijn bij avondklok’

Taxi’s moeten kunnen blijven rijden bij een avondklok en ook uitgeroepen worden tot cruciaal beroep. Daartoe roept de Utrechtse Taxi Centrale (UTC) op. De centrale maakt zich zorgen over particulieren die door een avondklok geen vervoer meer kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of een huisartsenpost.

UTC-voorzitter Mourad El Baqqali vindt dat de taxibranche cruciaal is. ‘Hoe moeten mensen naar een EHBO- of huisartsenpost als ze geen auto hebben en taxi’s mogen ‘s avonds niet meer rijden?’ De taxicentrale werkt in de nacht ook samen met apotheken voor het bezorgen van medicatie bij veelal ouderen, legt hij uit. ‘Wie gaat dat vervoeren als er geen taxi is?’ El Baqqali verwacht wel dat taxi’s die zorgvervoer doen, zoals het vervoeren van nierpatiënten, een ontheffing zullen krijgen. ‘We verwachten niet dat die avondklok voor hen zal gelden.’

Hedy Borreman, directeur van Taxi Centrale Amsterdam (TCA), laat weten al veel gebeld te zijn door ziekenhuizen. ‘Die zijn bang dat ze hun patiënten niet meer kunnen vervoeren.’ Borreman denkt dat ‘s avonds en ‘s nachts werken voor taxichauffeurs met name interessant kan zijn voor vervoer voor personeel van ziekenhuizen of bedrijven die dan werken. ‘Dan vragen we voor hen een ontheffing aan”, aldus Borreman, die ook vindt dat taxichauffeurs een cruciaal beroep hebben.

‘Er is bijna geen werk’

Volgens El Baqqali is het taxivervoer nagenoeg stil komen te liggen door de coronapandemie. ‘Er is bijna geen werk, alleen besteld vervoer, zoals NS-ritten of zorgritten en heel af en toe een Schiphol-rit in de vroege ochtend.’ De UTC-voorzitter denkt dat nachtchauffeurs het zwaar zullen krijgen door een avondklok, omdat zij ook afhankelijk zijn van treinvervoer. ‘Wat als treinen door de avondklok niet meer rijden?’

Branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) verwacht dat het zorgvervoer waarschijnlijk door kan gaan. Dan gaat het om ritten voor mensen die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten of zijn geweest, maar ook ritten voor ouderen die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn geregeld, zoals van en naar een winkelcentrum. Het meeste zorgvervoer vindt overdag plaats, aldus de woordvoerder. Het consumentenvervoer was door de coronapandemie al nagenoeg stilgevallen, aldus de KNV-woordvoerder.

Vakbond FNV laat weten niet tegen een avondklok te zijn als die er komt. De vakbond kon verder nog niet in gaan op praktische gevolgen van een avondklok voor de taxibranche.