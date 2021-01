‘Houd bij avondklok rekening met mantelzorgers’

Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB, pleit ervoor de avondklok op zijn vroegst om 21.00 uur te laten ingaan. ‘Vaak is dat het laatste contactmoment voor de nacht, die al zo eenzaam kan zijn.’ Volgens Sturkenboom geeft een latere avondklok mantelzorgers na hun gewone werk ‘ademruimte om nog op tijd thuis te komen”. Voor zover bekend zou de avondklok tussen 20.00 uur ‘s avonds en 04.00 uur ‘s nachts gaan gelden.

Het kabinet beslist naar verwachting woensdagochtend over de invoering van een avondklok. Het is een van de maatregelen om het coronavirus en met name de Britse variant ervan te beteugelen. De Britse coronavariant is besmettelijker dan het huidige virus. Deskundigen waarschuwen dat deze variant de druk op de ziekenhuizen van ernstig zieke coronapatiënten de komende weken doet toenemen.