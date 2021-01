13,3 procent bloeddonors draagt antistoffen tegen coronavirus

Het percentage bloeddonors dat antistoffen tegen het coronavirus draagt, is landelijk gezien gestegen naar 13,3, meldt Sanquin. In december was dat nog 10,3 procent.

Volgens de organisatie die de bloedvoorziening in Nederland regelt zijn vooral bloeddonors in Limburg en Noord-Brabant bovengemiddeld drager van de antistoffen met 15 procent.

Het meten van de antistoffen tegen het coronavirus bij mensen die bloed geven, biedt inzicht in de verspreiding van Covid-19 in Nederland.

Volgens Sanquin zal het percentage vermoedelijk verder oplopen nadat het RIVM in december al een stijging van het aantal infecties rapporteerde. Dat is nog niet zichtbaar in de huidige cijfers, omdat mensen die bloed geven eerst twee weken klachtenvrij moeten zijn alvorens zij opnieuw kunnen doneren. De organisatie onderzoekt via een steekproef wekelijks ongeveer 2000 plasmadonors op antistoffen.