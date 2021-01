Bewakers beëdiging Biden weg wegens band met rechtse militie

De twee zouden banden hebben met ‘marginale’ rechtse milities, melden Amerikaanse media. De landelijke politie FBI helpt bij het screenen van de gardisten. De vrees voor een aanslag van ‘binnenuit’ is gegroeid na de gewelddadige bestorming van het parlement in Washington door aanhangers van de afzwaaiende president Trump.

Waarnemend minister van Defensie Miller zei eerder dat er bij de inlichtingendiensten geen aanwijzingen zijn over dreigingen van geweld vanuit het Amerikaanse leger in aanloop naar de beëdiging. Ook noemde hij het screenen van de reservisten ‘normaal.’ Dat de soldaten die worden ingezet bij grote streng beveiligde evenementen worden nagetrokken, is volgens de bewindsman de standaard. ‘Elke steen wordt omgekeerd’ voor het beveiligen van de hoofdstad in aanloop naar de inauguratie van Biden, aldus Miller.

Voor de bewaking van het aangevallen parlementsgebouw Capitool waren al duizenden gardisten in Washington gestationeerd. In totaal worden 25.000 man ingezet.