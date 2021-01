Avondklok stuit op weerstand van jongeren D66, GroenLinks en VVD

De effecten van een avondklok wegen niet op tegen de schadelijke gevolgen die die op jongeren zou hebben, stellen de jongerenpartijen van D66 en GroenLinks in een gezamenlijke verklaring. De organisaties roepen hun moederpartijen op de avondklok te blokkeren, die mogelijk nog deze week komt. Ook de JOVD, jongerenpartij van de VVD, is tegen: ‘mensen zitten al aan hun limiet, dit gaat te ver.’

De Jonge Democraten van D66 en DWARS van GroenLinks maken zich zorgen over de mentale gezondheid van jongeren onder de lockdown. ‘De mentale veerkracht van jongeren loopt sterk achteruit, en daar moeten we in dit stadium van de crisis echt rekening mee gaan houden,’ schrijft Jonge Democraten-voorzitter Léonie Janssen. ‘Jongeren hebben meer dan ooit perspectief nodig, een avondklok neemt dat juist weg.’

Ook de JOVD laat weten ‘fel tegenstander’ te zijn van de strengere maatregelen die deze week vermoedelijk worden aangekondigd. JOVD-voorzitter Hilde Wendel schrijft dat de liberalen aan de handrem moeten trekken om verdere vrijheidsbeperkingen te voorkomen. Ze wil dat er nu wordt ingezet op het verzachten van de langetermijngevolgen van de coronacrisis. ‘Na de pandemie kampen we namelijk met een enorme werkloosheid, verschil in kwaliteit van opleiding en grote mentale gezondheidsproblemen.’