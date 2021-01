Biden met Amerikaanse leiders naar kerkdienst voor inauguratie

De leiders van beide fracties in de Senaat, Mitch McConnell en Chuck Schumer komen naar de kerkdienst, evenals voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en fractieleider Kevin McCarthy van de Republikeinen. De politici zullen voorafgaand aan de inauguratie vanaf 09.40 uur lokale tijd samen bidden in St. Matthew’s Cathedral in Washington, een lang bestaande traditie.

Buiten het Capitool wordt op het middaguur Biden vervolgens beëdigd tot 46e president van de Verenigde Staten. De afzwaaiende vicepresident Mike Pence is daarbij aanwezig.