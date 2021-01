Navalni roept aanhangers op zaterdag de straat op te gaan

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni roept zijn aanhangers op zaterdag de straat op te gaan uit protest tegen het bewind van president Poetin. ‘Onze toekomst ligt in onze handen. Wees niet stil”, zegt hij in een video van twee uur op YouTube die grotendeels gaat over een kostbaar ‘geheim’ paleis van Poetin.