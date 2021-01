Voor derde dag op rij meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er nu 1767 op de verpleegafdelingen, 23 meer dan maandag. Op de intensive care nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 7 af tot 678.

Vergeleken met een week geleden liggen er nog altijd een stuk minder Covid-patiënten in de ziekenhuizen. ‘Ondanks een stijging in het aantal nieuwe opnames, verwachten we dat de dalende trend traag blijft doorzetten. Het is nog onduidelijk wat het effect van de Britse Covid-variant is op het aantal Covid-besmettingen en de ic- en kliniekbezetting in Nederland”, aldus het LCPS in een toelichting. De organisatie is hier we bezorgd over: ‘Want de Britse Covid-variant is veel besmettelijker dan de huidige variant. Hierdoor kan het aantal besmettingen en de instroom op de ic en in de kliniek snel toenemen”.

Door de drukte zijn het afgelopen etmaal 12 patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, van wie 5 ic-patiënten. Volgens het LCPS liggen er momenteel meer coronapatiënten op de ic’s dan patiënten die er om andere redenen liggen dan Covid-19.