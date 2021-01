CBR verlengt geldigheid rijbewijzen en examens om corona

Het gaat om rijbewijzen die zijn verlopen in de periode vanaf 1 december 2020. Daarbij horen ook rijbewijzen met code 95, het verplichte bewijs voor beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwacht dat de regeling binnen enkele weken in kan gaan. In de tussentijd zullen handhavers en verzekeraars coulant omgaan met verlopen rijbewijzen, aldus het CBR.

Ook verlengt het bureau de uitslagen van het theorie-examen, het motorexamen voertuigbeheersing en de deelcertificaten voor het verkrijgen van vakbekwaamheid. De uitslagen van examens die in de periode vanaf 1 oktober tot 1 januari zouden vervallen, blijven nu geldig tot 1 oktober 2021.

Vorige week stelde het CBR 120.000 examens, toetsen en rijtesten uit vanwege de lockdown. Dat aantal kwam bovenop de 190.000 eerder geannuleerde examens en testen uit de periode van 15 december tot en met deze dinsdag.