Ton Raven geïnstalleerd als Eerste Kamerlid OSF

Raven staat op plek twee van de OSF-kieslijst. Tot voor kort was hij wethouder in Geleen voor de Stadspartij, maar die functie legt hij neer nu hij begint als Eerste Kamerlid.

Op de website van OSF reageert Raven verheugd op zijn installering. ‘Ik vind het persoonlijk een hele eer om de stem van de onafhankelijke politiek in Den Haag te mogen laten horen. Vergeet niet dat 33 procent van de kiezers tijdens gemeenteraadsverkiezingen lokaal stemt. Het werk in de Eerste Kamer is een mooie uitdaging waar ik veel zin in heb.’

OSF werd in 1999 opgericht en is een platform van onafhankelijke provinciale partijen. De partij komt op voor de belangen van lagere overheden, zoals gemeenten en provincies, in de landelijke politiek. Momenteel heeft OSF één zetel in de Eerste Kamer.