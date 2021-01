Schaakrubriek: De grootmeesters in een uitgestorven Wijk aan Zee

Wat is er allemaal normaal heden ten dage? Ajax-Feyenoord in een lege Arena met voor de tv-kijkers fake-gejuich en dito rumoer op de achtergrond. Schaatskampioenschappen in een leeg Thialf met, nog bizarder, tientallen schaatsers in een ‘bubbel’.

Veertien grootmeesters, schakend met coronaregels, in een uitgestorven Wijk aan Zee, zonder de gebruikelijke honderden spelers en belangstellenden die zich vol laten lopen met erwtensoep. Maar de boer, hij ploegde voort.

En zo ook Daniel van Heirzeele van Thinkers Publishing dat opnieuw voortgaat met het ‘modernizen’ van de openingen via twee nieuwe en lijvige boeken: The Modernized Ruy Lopez Volume 1. van Dariusz Swiercz (€ 33,95) en van Alexey Kovalchuk The Modernized Modern Benoni (€29,95). In het meer dan 500 pagina‘s tellende werk over het Spaans worden zelfs varianten behandeld die je eigenlijk alleen bij het snelschaken moet toepassen om de tegenstander even aan het nadenken te zetten. Want, zoals beke..

