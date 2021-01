Politie vindt gestolen kopie van Leonardo’s Salvator Mundi

De Italiaanse politie heeft een 500 jaar oude kopie gevonden van Salvator Mundi, een beroemd schilderij van Leonardo da Vinci. Het portret van Jezus als ‘Redder van de wereld’ is teruggebracht naar het museum in Napels waar het thuishoort. Dat wist niet eens dat het was ontvreemd.

Het werk werd gevonden in een slaapkamerkast in een appartement in Napels, waarvan de 36-jarige eigenaar is opgepakt op verdenking van heling.

Het schilderij gemaakt met olieverf hangt normaliter in de Doma-museumcollectie in de kerk San Domenico Maggiore in Napels. Maar doordat het museum al maanden dicht is vanwege de coronamaatregelen had niemand de vermissing opgemerkt. De zaal waarin het werk hing was al drie maanden niet open geweest.

Kopie

Het is een kopie van Leonardo’s beroemde kunstwerk dat in 2017 voor 450 miljoen dollar van eigenaar wisselde, het hoogste bedrag dat ooit voor een schilderij was neergeteld. Sommige kenners betwijfelen overigens de authenticiteit van dat schilderij, dat zich in het Louvre Abu Dhabi bevindt. De kopie uit de vroege 16e eeuw wordt toegeschreven aan de kunstenaar Giacomo Alibrandi.

‘Het schilderij werd zaterdag gevonden dankzij briljant en ijverig politiewerk”, zei een aanklager in Napels. Het is weer terug in het museum. De politie onderzoekt nu hoe het is gestolen, aangezien er geen inbraaksporen zijn gevonden. Justitie vermoedt dat het werk is ontvreemd in opdracht van een in kunst handelende organisatie.