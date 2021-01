Gerechtshof buigt zich over coronalied Lex Gaarthuis

Het gerechtshof in Amsterdam bekijkt of Radio 10-dj Lex Gaarthuis alsnog moet worden vervolgd vanwege zijn carnavalslied Voorkomen is beter dan Chinezen, dat gaat over het coronavirus.

Woensdag staat een hoorzitting gepland waarin een collectief dat bezwaar had gemaakt tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie om Gaarthuis niet te vervolgen, zijn verhaal kan doen. De organisaties, waaronder Asian Raisins en Pan Asian Collective, hadden daarvoor in augustus een artikel 12-procedure gestart. "Wij zijn blij dat wij de kans krijgen om te laten horen dat dit lied een grens overschrijdt en veel mensen gekwetst heeft. Dat niet elk grapje leuk is", laat Hui-Hui Pan van Pan Asian Collective weten.

Vorig jaar februari liet Gaarthuis het betreffende nummer op de radio horen, waarin hij Chinezen de schuld gaf van het coronavirus. De politie en het Meldpunt Discriminatie kregen duizenden meldingen over het lied. De dj kwam al snel terug op zijn actie. Hij bood zijn excuses aan, ging diep door het stof en zocht de Chinese gemeenschap op voor een "constructief gesprek".

Het OM ging niet over tot vervolging omdat het coronalied satirisch moest worden opgevat. Ook nam justitie mee dat Gaarthuis zijn excuses had aangeboden en in gesprek wilde met de betrokken organisaties. "Uit zijn handelingen en bewoordingen maakt het OM op dat de radio-dj zich bewust is van de negatieve impact van het coronalied en de kwetsendheid ervan."