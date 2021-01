Hongaars hof: 4 jaar cel voor Nederlandse sprinter en vriend

De Nederlandse topatleet Roelf B. en zijn vriend Gert-Jan N. zijn dinsdag in Hongarije in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel voor drugshandel. Dat is een jaar minder dan de straf die de rechtbank de jeugdvrienden vorig jaar oplegde. Het Openbaar Ministerie, dat destijds respectievelijk acht en tien jaar cel had geëist, ging tegen die straf in hoger beroep.

De twee werden in de zomer van 2019 opgepakt op het muziekfestival Sziget in Boedapest met een grote hoeveelheid drugs. De in beslag genomen partij had een geschatte straatwaarde van 300.000 euro. De drugsvangst in Sziget bestond uit marihuana en xtc-pillen en was de grootste in de geschiedenis van het festival.