Lange Frans: YouTube heeft kanaal opnieuw verwijderd

Rapper Lange Frans zegt dat YouTube zijn kanaal opnieuw heeft verwijderd. Dat zou zijn gebeurd omdat hij de regels over intimidatie, bedreigingen en cyberpesten zou hebben overtreden. Google, het moederbedrijf van YouTube, laat in een reactie weten dat het niet ingaat op individuele gevallen.

Volgens Lange Frans is het kanaal verwijderd vanwege een video met Janet Ossebaard, waarin ze spraken over ‘kinderhandel en pedojacht”. Ook hadden de twee het over het neerschieten van premier Rutte. ‘Tja, kinderhandel en pedojacht liggen gevoelig voor de smeerlappen in Nederland”, schreef Lange Frans bij een screenshot van de melding van YouTube.

In oktober was het kanaal van Lange Frans ook al verwijderd. De rapper gelooft in samenzweringstheorieën, zoals het complotverhaal dat politici een satanisch pedofielennetwerk onderhouden.