Hoop op economisch herstel helpt beurzen vooruit

De aandelenbeurs in Amsterdam won dinsdag terrein. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen. De hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis gaf beleggers weer moed. Daarnaast werd uitgekeken naar de resultaten van de grote Amerikaanse banken Goldman Sachs en Bank of America, die later op de dag naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 652,94 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 976,95 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,6 procent.

Beleggers houden de blik gericht op Washington, waar Janet Yellen later op de dag verschijnt voor een speciale commissie in de Amerikaanse Senaat. De voormalige baas van de Federal Reserve, die door aankomend president Joe Biden is voorgedragen als nieuwe minister van Financiën, liet in een verklaring weten dat het nu tijd is om grote stappen te zetten om de economie door de coronacrisis te loodsen en een grote recessie te voorkomen. Biden kwam vorige week al met een plan voor een steunpakket van 1,9 biljoen dollar.

Philips

Biotechnoloog Galapagos (plus 4 procent) profiteerde van een adviesverhoging door Morgan Stanley en ging aan kop bij de hoofdbedrijven op het Damrak. AkzoNobel behoorde tot de staartgroep met een min van 0,4 procent door een adviesverlaging van Deutsche Bank. De verfmaker zakte een dag eerder al 2,5 procent na het uitbrengen van een overnamebod op zijn Finse branchegenoot Tikkurila.

Philips won 1,2 procent. Het medisch zorgtechnologiebedrijf neemt het Amerikaanse Capsule Technologies over voor zo’n 525 miljoen euro. Capsule maakt systemen voor ziekenhuizen waarmee de situatie van patiënten in de gaten kan worden gehouden. Philips verwacht dat de overname al dit jaar zal bijdragen aan de resultaten.

Logitech

Logitech dikte 8 procent aan in Zürich. De Zwitserse maker van computermuizen, toetsenborden, luidsprekers en webcams profiteert volop van de de coronacrisis doordat veel mensen thuiswerken of thuis onderwijs volgen en verhoogde opnieuw zijn verwachtingen.

In Parijs won Danone 0,4 procent. De activistische investeerder Bluebell Capital Partners heeft een belang genomen in het Franse zuivelbedrijf en wil dat topman Emmanuel Faber opstapt vanwege de tegenvallende aandelenkoers.

De euro was 1,2107 dollar waard, tegenover 1,2074 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 52,54 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 55,29 dollar per vat.