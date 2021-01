‘Openingswinst voor Damrak door hoop op economisch herstel’

De aandelenbeurs in Amsterdam begint dinsdag waarschijnlijk met winst. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken hoger te openen. De hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis geeft beleggers weer moed. Daarnaast wordt uitgekeken naar de resultaten van de grote Amerikaanse banken Goldman Sachs en Bank of America, die later op de dag naar buiten komen.

Ook verschijnt Janet Yellen dinsdag voor een speciale commissie in de Amerikaanse Senaat. De voormalige baas van de Federal Reserve, die door aankomend president Joe Biden is voorgedragen om de nieuwe minister van Financiën te worden, liet in een vooraf gepubliceerde verklaring weten dat het nu tijd is om grote stappen te zetten om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen en een grote recessie te voorkomen. Biden kwam vorige week met een plan voor een steunpakket van 1,9 biljoen dollar.

In de strijd tegen het coronavirus ligt Frankrijk op koers om deze maand 1 miljoen mensen te vaccineren. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran zijn er ook genoeg doses veiliggesteld om voor eind februari 2,4 miljoen Fransen in te enten. Frankrijk heeft met bijna 3 miljoen coronagevallen het hoogste aantal besmettingen in de EU gemeld, maar loopt achter op vaccinatiegebied.

Angela Merkel

In Duitsland heeft bondskanselier Angela Merkel een vervroegd beraad met de zestien deelstaatpremiers over nog strengere coronamaatregelen. Sommige media zeggen dat Merkel een ‘megalockdown’ wil doordrukken. De liberale oppositieleider Christian Lindner heeft opgeroepen ook een speciale parlementszitting te houden omdat de regering bezig zou zijn de grondrechten van de burger aan te tasten met alle beperkingen.

Op het Damrak zal het aandeel Galapagos mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Morgan Stanley schroefden hun aanbeveling voor het biotechnologiebedrijf op.

Danone

In Parijs staat Danone in de schijnwerpers. De activistische investeerder Bluebell Capital Partners heeft een belang genomen in het Franse zuivelbedrijf en wil dat topman Emmanuel Faber opstapt vanwege de tegenvallende aandelenkoers.

De Europese beurzen sloten maandag gemengd. De AEX-index daalde 0,2 procent tot 650,30 punten en de MidKap won 0,5 procent tot 976,84 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen tot 0,4 procent. Londen verloor 0,2 procent. Wall Street bleef dicht vanwege Martin Luther King Day.

De euro was 1,2092 dollar waard, tegenover 1,2074 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 52,31 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 55,05 dollar per vat.