Chipbedrijven en automakers stuwen Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met een flinke winst gesloten. Bij gebrek aan richting uit de Verenigde Staten, waar de financiële markten maandag gesloten bleven vanwege Martin Luther King Day, gingen beleggers op koopjesjacht na de recente verliesbeurten. Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten overwegend flinke plussen zien, door de hoop op een stevig economisch herstel van de coronacrisis.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, ging 1,4 procent hoger de dag uit op 28.633,46 punten. De chipdienstverlener Rohm dikte ruim 4 procent aan dankzij een positief analistenrapport van Nomura Securities. Ook andere chipbedrijven als TDK, Tokyo Electron en Nidec zaten in de lift. De Japanse automakers Nissan en Mazda behoorden eveneens tot de sterkste stijgers met winsten tot 5 procent. Fast Retailing dikte 3 procent aan. De eigenaar van kledingketen Uniqlo voegt volgens lokale media een betaalfunctie toe aan zijn app.

In Hongkong, waar de maatregelen om afstand te houden werden verlengd vanwege de toename van het aantal coronagevallen, kreeg de Hang Seng-index er tussentijds ruim 2 procent bij. De index bereikte daarmee het hoogste niveau in 20 maanden dankzij een sterke vraag naar aandelen van beleggers van het Chinese vasteland. Vooral de Chinese technologiebedrijven waren in trek.

De Kospi in Seoul dikte 2,5 procent aan onder aanvoering van de Zuid-Koreaanse automaker Hyundai Motor, die dik 7 procent in waarde steeg. De beurs in Shanghai bleef achter met een min van 0,7 procent.