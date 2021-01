Acteurs- en mediavakbond wil Trump voorgoed verbannen

Voordat Trump president werd, was hij jarenlang te zien in de televisieprogramma's The Apprentice en Celebrity Apprentice, waarbij de winnaars een baan bij zijn bedrijf kregen. Ook zijn kinderen Ivanka, Don Jr. en Eric waren in de show te zien als bestuursleden. Het leverde hem destijds hoge kijkcijfers op en redde hem van de financiële ondergang, meldde The New York Times in september.

Trump is lid van de SAG (Screen Actors Guild) sinds 1989, maar ligt nu onder vuur naar aanleiding van de bestorming van het Capitool op 6 januari. Er is twee derde van de stemmen nodig om hem te royeren. De eerste bijeenkomst op dinsdag is pas de eerste stap in een lang proces.

Volgens de apolitieke organisatie kunnen leden verbannen worden als ze de integriteit en idealen van de vakbond te schande maken. De bond bekritiseerde Trump al eerder nadat hij de media uitriep tot 'Amerika's grootste vijand', terwijl veel leden van de vakbond werkzaam zijn in de media.

Eerder werd op Twitter al opgeroepen om Trump te verwijderen uit de film Home Alone 2, waarin hij een cameo heeft. Hij was te zien in een scène met hoofdrolspeler Macaulay Culkin, die als klein jochie in Trumps Plaza Hotel in New York kwam slapen. Culkin reageerde op de tweet door te laten weten dat hij er een voorstander van is om Trump uit de film te halen.