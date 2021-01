Zaak dodelijk kapmessengevecht drillrappers voor rechter

De 18-jarige Alexio F. en de 21-jarige Yamanney A. staan vanaf dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam op verdenking van het doodsteken van de 18-jarige drillrapper Jay-Ronne Grootfaam. Het slachtoffer werd op 3 september 2019 met een kapmes gestoken, tijdens een confrontatie tussen twee rivaliserende groepen bij de flat Florijn. Een dag later bezweek hij in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De twee verdachten meldden zich een paar dagen na het schokkende geweld bij de politie. De dodelijke ruzie is door bewakingscamera’s geregistreerd. Daarop zou onder meer te zien zijn dat F. de eveneens met een kapmes bewapende Grootfaam in zijn nek stak. Ook A. zou het slachtoffer met zijn mes hebben bewerkt.

De steekpartij is een van de talrijke geweldsincidenten tussen drillrapgroepen, die elkaar klaarblijkelijk naar het leven staan. Een van de kenmerken van drillrap is de verheerlijking van geweld.

In Amsterdam-Zuidoost zijn meerdere drillrapgroepen actief. Grootfaam zou tot een groep in de wijk Venserpolder hebben behoord. Zijn jongere broer is volgens dagblad Het Parool recent slachtoffer geworden van geweld in Almere. Ook dat incident zou in het kader van de lopende vete moeten worden geplaatst.

De rechtbank heeft drie dagen voor het proces tegen de twee verdachten uitgetrokken. De strafeisen worden donderdag verwacht.