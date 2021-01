Rechtse Twitter-variant Parler weer online met Russische hulp

Parler, een socialemediawebsite en app die populair is onder Amerikaans extreemrechts, is na korte tijd offline te zijn geweest weer online met behulp van een Russisch technologiebedrijf. Parler verdween onlangs na de aanval op het Amerikaanse parlementsgebouw door aanhangers van scheidend president Donald Trump, omdat webhost Amazon en andere partners hun medewerking staakten. Volgens hen deed Parler te weinig tegen oproepen tot geweld door gebruikers van het platform.

De website van Parler was maandag weer toegankelijk. Het enige dat er vooralsnog op te zien was, was echter een boodschap van topman John Matze, die meldde dat er wordt gewerkt aan het herstellen van de functionaliteiten. Het IP-adres dat door Parler wordt gebruikt, is eigendom van het bedrijf DDos-Guard, dat wordt geëxploiteerd door twee Russen en diensten verleent waaronder bescherming tegen ddos-aanvallen.

Parler-topman Matze en DDos-Guard reageerden niet op een verzoek om commentaar. Afgelopen woensdag zei Matze tegen persbureau Reuters dat Parler in gesprek was met meerdere dienstverleners, maar weigerde hij daar toen verder op in te gaan.

DDos-Guard heeft in het verleden diensten verleend aan andere racistische en extreemrechtse sites en websites waarop complottheorieën worden verspreid, waaronder 8kun. Ook heeft het bedrijf Russische overheidssites ondersteund. Critici van Parler wijzen erop dat de ondersteuning door het Russische bedrijf een veiligheidsrisico vormt en dat het een vreemde keuze is voor een website waarvan de gebruikers claimen dat zij patriottistisch zijn.