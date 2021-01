Trump en Biden oneens over opheffen reisberperkingen

Scheidend Amerikaans president Donald Trump en aankomend president Joe Biden zijn het oneens over het opheffen van beperkingen voor reizigers vanuit Europa, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië. Het Witte Huis maakte eerder op maandagavond bekend dat de reisbeperkingen, die al sinds begin vorig jaar van kracht zijn, vanaf 26 januari worden opgeheven. De woordvoerder van Joe Biden, die tegen die tijd president is, zegt op Twitter echter dat Biden niet van plan is de beperkingen op te heffen.

Door de beperkingen konden buitenlanders die in de recentste twee weken in Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Ierland of de 26 Schengenlanden zijn geweest, de VS niet binnenkomen. De restricties voor reizigers vanuit Europa zijn er sinds maart. Sinds mei vallen reizigers vanuit Brazilië onder hetzelfde beleid.

Het Witte Huis bevestigde maandagavond de berichtgeving van het Britse persbureau Reuters, dat op basis van twee regeringsfunctionarissen had gemeld dat de reisbeperkingen worden ingetrokken. Even daarna verscheen er een verklaring op de Twitterpagina van Bidens woordvoerder Jen Psaki. ‘Nu de pandemie verergert en er meer besmettelijke varianten over de hele wereld de kop opsteken, is het niet de tijd om beperkingen op internationaal reizen op te heffen”, aldus Psaki. Zij schrijft verder dat de regering eerder van plan is de maatregelen te versterken dan die af te zwakken.

De Amerikaanse regering overwoog in november al om de beperkingen op te heffen, die begin vorig jaar werden ingesteld. Intussen is voor het opheffen steun van volksgezondheidsfunctionarissen en leden van de corona-taskforce. De beperkingen lopen af op dezelfde dag waarop het beleid ingaat dat iedereen die wil reizen verplicht dat hij of zij een negatieve coronatest kan laten zien.

Het hoofd van het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie zette vorige week zijn handtekening onder een bevel dat een negatieve coronatest verplicht stelt voor reizigers naar de VS. Luchtvaartmaatschappijen hoopten dat de nieuwe test-eisen de weg zouden vrijmaken voor het opheffen van de reisbeperkingen. Sinds die van kracht zijn, is het luchtverkeer tussen de VS en sommige Europese landen met wel 95 procent afgenomen. In de afgelopen dagen zou de luchtvaartlobby de nodige druk hebben uitgeoefend op het Witte Huis.

Reuters, dat maandag als eerste meldde dat de Amerikaanse beperkingen voor reizigers vanuit Europa, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië wordt opgeheven, had eerder al gemeld dat het Witte Huis voorlopig niet van plan is om datzelfde te doen voor reizigers vanuit China en Iran.