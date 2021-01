‘Niets wijst op dreigingen vanuit leger VS voor beëdiging Biden’

Er zijn geen tekenen bekend bij inlichtingendiensten dat er dreigingen van geweld vanuit het Amerikaanse leger zijn in aanloop naar de beëdiging van de nieuwe president Joe Biden, woensdag. Waarnemend minister van Defensie Christopher Miller liet maandag daarnaast weten dat het screenen van de meer dan 25.000 reservisten die momenteel het Capitool beschermen tegen eventuele nieuwe aanvallen door aanhangers van scheidend president Donald Trump ‘normaal’ is.

Dat de soldaten die worden ingezet bij grote streng beveiligde evenementen worden nagetrokken, is volgens Miller de standaard. De federale politiedienst FBI assisteert bij die screening. Miller zei maandag dat ‘elke steen wordt omgekeerd’ voor het beveiligen van de hoofdstad in aanloop naar de inauguratie van Biden.

Na de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers, waarbij vijf doden vielen en volksvertegenwoordigers angstige momenten doormaakten, heeft de Amerikaanse overheid ongekende veiligheidsmaatrelen genomen rond het parlementsgebouw. De omgeving van het Capitool is momenteel afgeschermd met onbeklimbare hebben en militair prikdraad en publiek van buiten is niet meer toegestaan in een grote zone rond het gebouw.

Het Amerikaanse leger liet afgelopen dinsdag weten dat samen met de FBI ook wordt uitgezocht of er militairen waren onder de Capitoolbestormers op 6 januari. In samenwerking met de Secret Service worden gekeken of de antecedenten van sommige van de 10.000 militairen die de inauguratie van Biden beveiligen extra moeten worden nagetrokken.

De federale regering heeft een aantal parken, waaronder het National Mall, en bruggen over de rivier Potomac tussen de staat Virginia en het hoofdstedelijk district al dagen afgesloten. Meer dan tien metrostations in de Amerikaanse hoofdstad zullen gesloten zijn op de dag van Joe Bidens beëdiging.

Minstens een busbedrijf heeft alle reizen naar Washington DC in aanloop naar de inauguratie geannuleerd. Daarnaast annuleerde Airbnb alle reserveringen voor verblijfplaatsen in Washington DC voor deze week en stelden luchtvaartmaatschappijen extra veiligheidsmaatregelen in voor vluchten naar de hoofdstad.