Huisartsen krijgen toch in januari nog coronaprik

De huisartsen worden alsnog deze en volgende week gevaccineerd tegen het coronavirus, meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). ‘Omwille van de snelle opkomst van de Britse variant van het coronavirus is in overleg gekozen om alle huisartsen in de komende twee weken te vaccineren met het Moderna-vaccin”, laat LHV weten.

De vereniging uitte onlangs nog kritiek op minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) omdat hij tot februari wilde wachten met het inenten van de huisartsen. Volgens LHV kwam dat doordat de eerste levering Moderna-vaccins voor huisartspatiënten te klein is om ook huisartsen en personeel mee in te enten.

‘Met deze prognoses en de druk die dit geeft op de directe COVID-spoedzorg, is het van groot belang dat we de huisartsenspoedzorg overeind kunnen houden”, stelt De Jonge in een verklaring op de website van LHV over het besluit toch over te gaan tot versneld vaccineren. ‘Juist ook vanwege hun belangrijke rol in de vaccinatiestrategie.’

In totaal kunnen ongeveer 15.000 huisartsen en spoedzorgmedewerkers deze en volgende week een prik krijgen. Vier weken daarna volgt de tweede inenting met het Moderna-vaccin. De 23.000 overige zorgverlenende medewerkers in huisartsenpraktijken krijgen het vaccin van AstraZeneca, naar verwachting in de eerste helft van februari, aldus LHV.

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek noemt de versnelde inenting ‘heel goed nieuws”. ‘Dat is belangrijk voor de hele zorg en voor al hun patiënten. Met dank aan de ziekenhuizen voor hun hulp in de uitvoering.’