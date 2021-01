Drie doden bij aanrijding trein met auto in België

Het ongeval vond rond 21.30 uur plaats met een trein die vanuit Brussel op weg was naar Doornik. Volgens burgemeester Kris Poelaert worden de doden momenteel nog geïdentificeerd. ‘Bij het ongeval werd de verkeerssignalatie genegeerd”, aldus de burgemeester.

Infrabel bevestigt dat het ongeluk waarschijnlijk niet is ontstaan door een mankement aan de slagbomen. Uit camerabeelden blijkt volgens de spoorwegbeheerder dat die gesloten waren. ‘Dat wijst in de richting van dat de auto mogelijk een slalom heeft gemaakt, maar het onderzoek moet uiteraard uitwijzen wat er juist gebeurd is”, aldus de woordvoerder.

In de trein zaten 25 passagiers. Zij konden laat in de avond met een bus worden opgehaald. Of het spoor dinsdag weer voor treinverkeer kan worden vrijgegeven is nog niet duidelijk.