Amerikanen kondigen sancties aan voor pijplegschip Nord Stream 2

Duitse autoriteiten gaven onlangs juist weer toestemming om verder te gaan met het project, tot ergernis van de regering in Washington. Het schip in kwestie, de Fortuna, ligt momenteel nog voor anker in de Oostzee bij Rostock.

De pijpleiding is al voor het grootste deel klaar, maar er is nog steeds veel gesteggel over. De VS zijn tegen de pijpleiding, omdat Moskou daarmee meer invloed in West-Europa zou krijgen. De Amerikaanse overheid dreigde al herhaaldelijk met sancties voor ondernemingen die meewerken aan de aanleg. Ook aankomend president Joe Biden heeft zich in het verleden tegen Nord Stream 2 verzet. Het is nog onduidelijk of hij na zijn aantreden op woensdag zal aansturen op een compromis over de kwestie.

Bij Nord Stream 2 zijn veel bedrijven betrokken, onder meer olie- en gasconcern Shell. Ook Europese landen als Polen en Oekraïne zijn fel tegen het project. De Duitse regering stelt juist dat de gaspijplijn zorgt voor een directe en zekere energietoevoer. Met Nord Stream 2 moet de capaciteit voor gasleveranties van Rusland aan Duitsland worden verdubbeld.