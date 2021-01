First lady Melania Trump neemt alvast afscheid

De echtgenote van de Amerikaanse president Trump, Melania, heeft alvast afscheid genomen als zogenoemde first lady. In een videoboodschap, onder meer op Twitter, richt zij zich tot het Amerikaanse volk.

Ze zegt onder meer dat de afgelopen vier jaar onvergetelijk zijn geweest. Ook toont ze zich dankbaar voor haar rol tijdens het presidentschap van haar man: ‘Het is de grootste eer van mijn leven geweest om als first lady van de Verenigde Staten te dienen.’

Melania Trump zal het Witte Huis verlaten met de laagste populariteit tijdens haar termijn als first lady, blijkt uit een peiling voor de Amerikaanse nieuwszender CNN. Van de ondervraagden heeft 47 procent een negatieve kijk op de first lady, 42 procent een positieve indruk. Schrale troost: haar man, de vertrekkende president, wordt maar door 33 procent gunstig beoordeeld. First lady Michelle Obama was vier jaar geleden bij haar vertrek nog goed voor 69 procent instemming.