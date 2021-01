Experts: alarmsysteem WHO voor pandemie schiet tekort

De manier waarop de wereld nu kan worden gewaarschuwd voor een gevaarlijke virusuitbraak is ongeschikt, zegt een panel van onafhankelijke deskundigen over de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Die riep vorig jaar pas op 30 januari een noodtoestand uit en noemde de corona-uitbraak pas op 11 maart officieel een pandemie. Het virus werd eind 2019 geconstateerd in China en verspreidde zich snel over de wereld.

De WHO is onvoldoende toegerust voor deze taak, stellen de deskundigen in een tussenrapport over het alarmsysteem van de WHO. Het panel onder leiding van de Nieuw Zeelandse oud-premier Helen Clark en oud-president van Liberia Ellen Johnson Sirleaf vindt dat het systeem op de schop moet en komt in mei met aanbevelingen.

China wordt onder meer door de Verenigde Staten verweten de uitbraak te hebben verbloemd en de wereld te laat te hebben gewaarschuwd voor het coronavirus. Het expertteam stelt dat er ‘potentieel’ was om sneller te handelen, ook door China. Het noodcomité van de WHO kwam pas in de derde week van januari bijeen, onduidelijk waarom dat niet eerder gebeurde.

Het virus dook voor het eerst in december 2019 in de Chinese stad Wuhan op. Eind januari waren nog geen honderd besmettingsgevallen buiten China vastgesteld, maar op 11 maart waren in 114 landen meer dan 118.000 gevallen geconstateerd en bijna 4300 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. In China was de uitbraak toen al over het hoogtepunt heen, na op sommige plekken voor westerse begrippen draconische maatregelen.