Wereldgezondheidsorganisatie: in arm land nauwelijks vaccinaties

In sommige arme landen wordt nauwelijks gevaccineerd tegen corona omdat beloftes en internationale afspraken niet worden nagekomen. Er zijn slechts 25 doses gegeven in een land met de laagste inkomens, zegt de topman van de wereldgezondheidsorganisatie WHO. ‘Geen 25 miljoen, niet 25 duizend, slechts 25”, aldus directeur-generaal Tedros. Hij noemde geen naam.

De WHO-leider waarschuwde voor de gevolgen: ‘Ik moet bot zijn: de wereld staat aan de vooravond van een catastrofale morele mislukking. En de prijs van deze mislukking zal worden betaald met levens en middelen van bestaan ​​in de armste landen ter wereld.’

De WHO probeert met de organisatie Covax het coronavaccin ook in arme landen beschikbaar te krijgen. Het moet een eerlijke en rechtvaardige toegang tot vaccins garanderen voor elk land ter wereld. Maar volgens de WHO-baas gaat het niet goed. Recent vroegen meerdere WHO-lidstaten zich al af of Covax wel de vaccins krijgt die het nodig heeft, en of landen met een hoog inkomen zich aan de beloftes houden die ze hebben gedaan.

Tedros ziet het streven naar een eerlijke verdeling ernstig in gevaar komen. Inmiddels zijn in minstens 49 landen met een hoger inkomen meer dan 39 miljoen doses vaccin toegediend. Sommige landen en bedrijven geven voorrang aan rechtstreekse deals, zonder Covax erbij te betrekken. Zij drijven de prijzen op en proberen voor te dringen in de rij, aldus de WHO-voorman: ‘Dit is fout.’