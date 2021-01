Zweeds SSAB wint op beurs na bericht over gesprekken met Tata

Het Zweedse staalbedrijf SSAB was maandag een grote winnaar op de beurs in Stockholm. Beleggers zetten het aandeel flink hoger na een mediabericht dat de gesprekken over een overname van het hoogovencomplex in IJmuiden van Tata Steel niet echt willen vlotten. Op de Europese beurzen was over de gehele linie juist sprake van kleine koersuitslagen. De zorgen over de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus en de hoop op een snelle uitrol van de vaccins hielden de markten in toom.

SSAB kreeg er in Stockholm ruim een tiende aan beurswaarde bij. Volgens de Zweedse zakenkrant Dagens Industri zouden de twee grootste aandeelhouders van SSAB sceptisch zijn over de plannen om de Nederlandse activiteiten van Tata Steel in te lijven. Beleggers reageerden daar enthousiast op omdat het SSAB veel geld zou besparen als het bedrijf afziet van de overname. Naar verluidt zouden de Zweden anders miljarden dollars kwijt zijn bij de deal.

De hoofdindex van de beurs in Amsterdam eindigde licht in de min: de AEX sloot 0,2 procent lager op 650,30 punten. De MidKap won wel, met 0,5 procent tot 976,84 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,4 procent bij. Londen daalde 0,2 procent. Een sterker dan verwachte groei van de Chinese economie bood enige steun aan de handel, maar er was weinig richtinggevend nieuws uit de Verenigde Staten. In New York bleven de beurzen maandag dicht vanwege Martin Luther King Day.

AkzoNobel

Op het Damrak stond AkzoNobel onder druk na een overnamebod van de verfmaker op een Finse branchegenoot. AkzoNobel daalde 2,5 procent in de AEX. Het verfconcern wil zijn Finse branchegenoot Tikkurila kopen voor zo’n 1,4 miljard euro. Met het bod gaat AkzoNobel de strijd aan met het Amerikaanse PPG, dat eerder deze maand een bod uitbracht van ruim 1,2 miljard euro op Tikkurila. Tikkurila ging in Helsinki 16,5 procent omhoog.

In Parijs klom Suez verder ruim 3 procent. De investeerders Ardian en Global Infrastructure Partners (GIP) hebben een bod gedaan op het Franse nutsbedrijf van 11,3 miljard euro. Daarmee lijkt een overnamestrijd te ontstaan rond Suez, dat ook een doelwit is van zijn Franse rivaal Veolia (min 1,8 procent). Carrefour zakte op zijn beurt bijna 7 procent. Het Canadese winkelbedrijf Alimentation Couche-Tard ziet af van zijn geplande overname van het Franse supermarktconcern, na felle weerstand van de Franse overheid.

De euro stond op 1,2074 dollar, tegen 1,2098 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 52,28 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 54,96 dollar per vat.